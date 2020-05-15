Адвокаты Шамсутдинова обжалуют приговор по делу о неуставных отношениях в воинской части

Адвокаты расстрелявшего сослуживцев в части в Забайкальском крае Рамиля Шамсутдинова намерены обжаловать приговор по делу Руслана Мухатова о неуставных отношениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отца Рамиля Салима Шамсутдинова.

Ранее адвокат Равиль Тугушев сообщил, что 2-й Восточный окружной военный суд отклонил апелляцию и оставил в силе решение суда низшей инстанции.