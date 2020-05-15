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Адвокаты Шамсутдинова обжалуют приговор по делу о неуставных отношениях в воинской части

Ранее суд отклонил их апелляцию.

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Фото © Pixabay

Адвокаты расстрелявшего сослуживцев в части в Забайкальском крае Рамиля Шамсутдинова намерены обжаловать приговор по делу Руслана Мухатова о неуставных отношениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отца Рамиля Салима Шамсутдинова.

Ранее адвокат Равиль Тугушев сообщил, что 2-й Восточный окружной военный суд отклонил апелляцию и оставил в силе решение суда низшей инстанции.

Напомним, Читинский гарнизонный военный суд приговорил Мухатова к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 30 тысяч рублей за издевательства над Шамсутдиновым и ещё шестью сослуживцами.

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