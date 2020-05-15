"Негативная история". Климкин забеспокоился после визита Козака в Берлин

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин впал в беспокойное состояние после посещения Берлина заместителем главы Администрации Президента России Дмитрием Козаком.

— Для нас этот визит негативная история, — написал Климкин в "Фейсбуке".

Он уточнил, что в происходящем виновата Украина, так как партнёры не должны из прессы узнавать о том, что происходит в процессе урегулирования, а тем более об идее создания так называемого консультативного совета.

Кроме того, личный визит Козака, по мнению Климкина, означает обсуждение конфиденциальных тем. Экс-министр предположил, что таким образом Германия планировала дать Украине сигнал о необходимости придерживаться "нормандского формата" и "не увлекаться" двусторонними контактами.

Климкин добавил, что именно Германия следующие полгода будет принимать решения в Евросоюзе. Он также посчитал, что на встрече обсуждался возможный обход санкций США из-за "Северного потока — 2", и назвал картину в целом несимпатичной.