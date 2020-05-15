Дерматовенеролог рассказала, как правильно использовать перчатки

Врач-дерматовенеролог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Марина Горностаева рассказала о принципах правильного ношения перчаток.

— Несмотря на то какие именно перчатки вы планируете надеть, перед надеванием необходимо провести гигиеническую обработку рук: тщательно вымыть с любым мылом или обработать антисептиком. Перчатки надевают только после полного высыхания антисептика на коже рук, — приводит слова Горностаевой РИА "Новости".

Для того чтобы кожа рук не пересыхала, на неё нужно наносить питательный крем и обрабатывать после снятия защитных средств.

Кроме того, дерматовенеролог советует носить одноразовые перчатки не более двух часов. При этом на тканевые это правило не распространяется — их можно носить весь день.

Чтобы кожа оставалась эластичной и живой, рекомендуется сбалансированно питаться. Еда должна быть наполнена белками, жирами, углеводами и витаминами A, D, Е, K. Чтобы не утратить водно-липидную мантию кожи рук и избежать зуда при использовании антисептика, важно поддерживать и увлажнять кожу.