Медведи "станцевали" на камеру в "Земле леопарда" и попытались стереть запись — видео

Семейство бурых медведей попало в объективы фотоловушки, установленной в национальном парке "Земля леопарда".

Медвежата чесали спины о дерево, исполняя своеобразный "танец", а их мать в это время ходила рядом. Как уточнили в пресс-службе нацпарка, таким образом косолапые исследуют территорию и оставляют метки.

Через несколько минут животные заметили снимающую их фотоловушку и попытались "удалить" запись. Они пару раз ударили технику лапой, а также применили зубы.

Камера продолжила работу, пусть и немного в другом ракурсе. Ей также удалось заснять тигра, который с "улыбающейся" гримасой, похожей на флемен, изучал местные запахи, сказано в сообщении. Кроме того, в объектив фотоловушки попадали части тел других животных и рисунок пятен леопарда, что необходимо для идентификации особи.