ВЦИОМ назвал процент россиян, перешедших на удалёнку из-за коронавируса

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос среди россиян о количестве тех, кто перешёл на удалённый режим работы, сообщает РИА "Новости".

Выяснилось, что 16% опрошенных полностью или частично перешли на удалёнку. Среди них 60% — люди из бюджетных сфер: врачи, учителя, научные сотрудники, 51% работают в коммерческом секторе (инженеры, дизайнеры, юристы). При этом два процента людей работали в этом формате и до эпидемии коронавируса. Сразу 27% работают в офисе или на предприятии даже в режиме ограничений.

Как следует из данных ВЦИОМа, больше половины — 54% респондентов — не работают. К ним относятся как те, кто не имел места трудоустройства до пандемии коронавируса, так и те, кто потерял работу из-за CoViD-19.

Сразу 61% проголосовавших отметил, что им не нравится удалённый режим работы, а вот 36% подобный формат по душе: всё из-за возможности не тратить время на дорогу (31%), а также гибкого графика (26%). Те же, кого не устраивает работа из дома, уточняют, что им не нравится необходимость прямого контакта с людьми (30%) и отсутствие сосредоточенности (15%).

Перешедшие на удалёнку сотрудники изначально владели техническими навыками работы, поэтому 81% людей не изучал новых. Однако 19% опрошенных было необходимо подтянуть уровень знаний: 47% изучили новые программные продукты, а 17% смогли разобраться в работе сервиса Zoom.

В опросе участвовало 1600 россиян в возрасте от 18 лет.