Маски в московском метро оказались на 10% дешевле, чем в среднем по столице

В московском метро стоимость медицинской маски и перчаток ниже средней рыночной цены на 10%. Об этом ТАСС сообщила замначальника ГУП "Московский метрополитен" Юлия Темникова.

— Единая цена в метро — 30 рублей за маску и 20 рублей за пару перчаток, эта цена ниже среднерыночной на 10%... Мы осознанно пошли на убыточную продажу для того, чтобы обеспечить пассажиров средствами индивидуальной защиты, ношение которых для пассажиров обязательно, — отметила Темникова.

Она добавила, что средняя стоимость медицинской маски в РФ, по данным отчёта Минпромторга, 34 рубля. Цены на средство защиты в аптеках и магазинах — от 30 до 53 рублей.