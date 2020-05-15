"Инвитро" запускает тестирование на антитела к CoViD-19 в пяти российских городах

С 18 мая "Инвитро" начнёт проводить тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2, который вызывает коронавирус, в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре и Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба компании.

— Стоимость исследования составит 950 рублей (без учёта стоимости взятия биоматериала). Срок исполнения составит до 10 рабочих дней. Сроки связаны с высоким спросом, при полной технологической готовности компании они будут сокращены до стандартных, не превышающих два рабочих дня, — говорится в сообщении.

Пройти тестирование смогут все желающие без симптомов ОРВИ. Также выездная бригада может приехать домой для проведения теста на антитела. В дальнейшем количество городов, в которых можно будет пройти эту процедуру, увеличится.