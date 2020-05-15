Губернатора Свердловской области призвали не торопиться со снятием ограничений

Глава управления Роспотребнадзора в Свердловской области Дмитрий Козловских направил письмо губернатору региона Евгению Куйвашеву с предложением отменить разрешение на прогулки в парках и продлить режим ограничений. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники в окружении главы области.

По словам Козловских, для смягчения ограничений в регионе должно быть свободно 50% коек для больных коронавирусом, а на 100 тысяч населения должно делаться более 70 тестов на CoViD-19, однако ни один из этих критериев в области не соблюдается. Так, свободно только 30,4% коек, а охват тестирования составляет 66 тестов на 100 тысяч населения.

Глава местного управления Роспотребнадзора предлагает отменить поправки в указ губернатора, согласно которым жителям региона разрешено заниматься спортом на улице и гулять вдвоём, в том числе в парках. Кроме того, Козловских рекомендует вновь ограничить торговлю на открытых ярмарках и рынках.

В региональном оперативном штабе по борьбе с распространением болезни подтвердили получение письма. Отмечается, что рекомендации изучаются и прорабатываются.