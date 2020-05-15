Маски-шоу. Сколько стоит "входной билет" в супермаркеты для незащищённых покупателей

С 12 мая в Москве, Московской области и ряде других регионов введён масочный режим. Теперь в общественных местах люди обязаны носить маски и перчатки. А если не носят — их либо вообще не пускают в магазин, либо отказываются продавать продукты. Около кассы можно купить маску и санитайзер, чтобы не уйти домой с пустыми пакетами. Лайф выяснил, сколько стоит "вход" в супермаркеты и какую защиту предлагают своим покупателям торговые сети.

В инстаграм-аккаунтах торговых сетей "Перекрёсток", "Вкусвилл" и "Азбука вкуса" подписчики устроили травлю ретейлеров за то, что запрещено заходить в магазины и покупать товары без защитных масок и перчаток. Покупатели считают, что супермаркеты оскорбляют их человеческое достоинство и опускают до "псов в намордниках", заставляя носить маски. Некоторые подписчики специально заглядывают в магазины, чтобы взбодриться очередным скандалом.

Фото © Instagram / perekrestok

Менеджеры большинства торговых сетей ссылаются на распоряжение правительства и отмечают, что возле касс можно купить все необходимые средства. Не взять бесплатно, а именно купить. Иначе придётся остаться без всей продуктовой корзины.

Лайф прошёлся по магазинам и выяснил, сколько стоит "вход" в кассовую зону супермаркетов.

"Пятёрочка"

На входе в магазин висит объявление о введении масочного режима и предупреждение: "Без масок и перчаток товар не отпускается". Купить перчатки в магазине не получится — их нет. А вот маски есть. В одной "Пятёрочке" мы нашли индивидуальные салфетки, из которых можно сделать маску, за 99 рублей. В другой набор одноразовых масок из 50 штук стоил 1500, набор из трёх штук — 99 рублей.

Фото © LIFE

"Перекрёсток"

— Я есть хочу, позовите старшего, если не хотите мне продавать еду! — кричал разъярённый мужчина у кассы "Перекрёстка". Ему отказывались пробивать выбранные продукты и велели купить маску или уйти из магазина ни с чем.

Почему мужчина без маски спокойно прошёл в супермаркет, ходил между рядами, выбирал продукты и никто его не остановил — не совсем понятно. Но теперь, перед выходом из магазина, он обязан купить маску, надеть её и только после этого рассчитаться. Кстати, в "Перекрёстке" "барьерные средства" продаются дешевле, чем в "Пятёрочке": набор одноразовых масок из пяти штук стоит 159 рублей, а многоразовую маску для взрослых можно купить за 299 рублей. Перчаток нет, кассиры отпускают товар и без них.

Фото © LIFE

"Вкусвилл"

Подписчики "Вкусвилла" в "Инстаграме" наиболее активны, хотя в магазинах этой сети самодельные маски ретейлера можно взять бесплатно, а медицинские стоят 38 рублей за штуку. Перчаток резиновых нет, но кассиры предлагают из полиэтилена, чтобы хоть как-то обезопасить посетителей.

"Ашан"

В магазинах "Атак" торговой сети "Ашан" трёхслойная немедицинская маска стоит 79 рублей. Чтобы её купить, нужно пройти через весь магазин — мимо овощей, фруктов, алкоголя, хлеба. Только возле кассы удастся найти защиту.

Фото © LIFE

В гипермаркетах "Ашан" медицинские маски стоят 31 рубль за штуку. Перчаток в сети нет, но покупателям предлагают воспользоваться бесплатными пакетами.

"Верный"

Охрана магазина не контролирует покупателей, кассиры отпускают товар и тем, кто в масках, и тем, кто без них. Но у кассы набор из десяти медицинских "барьерных средств" стоит 359 рублей. Перчаток нет ни в продаже, ни у большинства персонала.

"Окей"

Бесплатных масок в супермаркетах этой сети нет, но есть бесплатные перчатки. Маску можно купить у кассы за 49,5 рубля. Правда, для этого тоже придётся обойти полмагазина.

FixPrice

Без перчаток и масок грозный охранник сюда не пускает никого. Три медицинские маски продаются у кассы за 119 рублей. Есть бутылочки с санитайзерами, но ценники на них отсутствуют. Перчаток в наличии нет, нужно приходить со своими.