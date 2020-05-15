Россияне подали уже 5,3 млн заявок на выплату 10 тысяч рублей на детей

Россияне подали уже 5,3 млн заявок на единовременное пособие в размере десяти тысяч рублей на детей. Об этом на совещании правительства рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

— По состоянию буквально на два часа назад было подано уже порядка пяти миллионов заявлений на семь миллионов детей. Пятнадцать минут назад, уже готовясь к заседанию, я ещё раз посмотрел: уже 5,3 миллиона заявлений на 7,5 миллиона детей подано. Это очень востребованная мера, — сказал Григоренко на совещании, которое провёл из больницы премьер Михаил Мишустин.