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Кабмин выделил 900 млн рублей на помощь оказавшимся за рубежом россиянам

Деньги пойдут на организацию пребывания граждан России на территории иностранных государств.

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Фото © ТАСС / EPA / MADE NAGI

Министерство иностранных дел РФ получит 900 миллионов рублей на оказание помощи россиянам, которые вынужденно находятся за рубежом во время пандемии коронавируса и не могут вернуться обратно на родину. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Выделить МИД России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 900 миллионов рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, — говорится в распоряжении.

Средства будут направлены для организации пребывания граждан РФ на территории иностранных государств.

Поддержка россиянам будет обеспечена до момента их возвращения на родину, подчёркивается в распоряжении.

Министерству иностранных дел РФ поручено осуществить контроль за "целевым и эффективным использованием" выделенных средств.

Документ подписан исполняющим обязанности председателя Правительства РФ Андреем Белоусовым, поскольку ранее у премьер-министра Михаила Мишустина был обнаружен коронавирус и его обязанности временно перешли к вице-премьеру.

Отметим, параллельно с мерами поддержки оказавшихся за рубежом россиян при наличии возможности продолжают вывозить на родину. Как сообщал Лайф, несколько дней назад в Шереметьево прибыл вывозной рейс из Каракаса с туристами из РФ, Украины и Белоруссии.

Ранее в Минкомсвязи назвали даты возвращения российских туристов на родину.

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