Кабмин выделил 900 млн рублей на помощь оказавшимся за рубежом россиянам

Министерство иностранных дел РФ получит 900 миллионов рублей на оказание помощи россиянам, которые вынужденно находятся за рубежом во время пандемии коронавируса и не могут вернуться обратно на родину. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

— Выделить МИД России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 900 миллионов рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, — говорится в распоряжении.

Средства будут направлены для организации пребывания граждан РФ на территории иностранных государств.

Поддержка россиянам будет обеспечена до момента их возвращения на родину, подчёркивается в распоряжении.

Министерству иностранных дел РФ поручено осуществить контроль за "целевым и эффективным использованием" выделенных средств.

Документ подписан исполняющим обязанности председателя Правительства РФ Андреем Белоусовым, поскольку ранее у премьер-министра Михаила Мишустина был обнаружен коронавирус и его обязанности временно перешли к вице-премьеру.

Отметим, параллельно с мерами поддержки оказавшихся за рубежом россиян при наличии возможности продолжают вывозить на родину. Как сообщал Лайф, несколько дней назад в Шереметьево прибыл вывозной рейс из Каракаса с туристами из РФ, Украины и Белоруссии.