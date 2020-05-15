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Россия обжаловала решение суда Гааги о взыскании $57 млрд в пользу ЮКОСа

Москва намерена отстаивать свои интересы и в других юрисдикциях.

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Международный арбитражный суд в Гааге. Фото © Wikipedia

Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 миллиардов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ.

15 мая РФ подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС"... Российская Федерация убеждена, что выводы апелляционного суда неправомерны и не обоснованны, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что РФ будет отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях.

Напомним, 18 февраля Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Таким образом он отменил решение окружного суда, снявшего с российской стороны обязательства по выплатам.

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