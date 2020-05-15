Россия обжаловала решение суда Гааги о взыскании $57 млрд в пользу ЮКОСа

Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 миллиардов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ.

— 15 мая РФ подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС"... Российская Федерация убеждена, что выводы апелляционного суда неправомерны и не обоснованны, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что РФ будет отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях.