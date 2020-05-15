"Лето будет горячее, будут костры". Экстрасенс рассказала, что ждёт россиян в 2020 году

До конца 2020 года будут случаться природные катаклизмы, рассказала Лайфу экстрасенс и шаман Елена Батыр. По её словам, они начнутся очень скоро и продолжатся до глубокой осени.

— Лето будет горячее, показало как костры, жар, может быть, опять загорятся леса, торфяники, как было. И только перед Новым годом станет легче, к 11-му месяцу, ближе к концу года, — рассказала она.

Экстрасенс отметила, что после пожаров придётся разбираться с последствиями катаклизмов, что также будет очень трудно. По её словам, необходимо уже сейчас принять какие-либо действия, чтобы предотвратить возгорания. Однако Батыр уверена, что люди не будут рады таким мерам, как, например, переселение из опасных участков, и примут их негативно.