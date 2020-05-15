"Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле

"Роснефть" полностью прекратила свою деятельность в Венесуэле. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте нефтегазовой компании.

В апреле этого года "Роснефтью" была закрыта ранее объявленная сделка по передаче компании и всех активов в Венесуэле. Покупателем стала фирма, которая полностью принадлежит Правительству РФ.

— По результатам [сделки] прекращено участие компании во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях, — говорится в сообщении.

Таким образом, деятельность "Роснефти" в Венесуэле полностью прекращена.