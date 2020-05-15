Братья Коэн и Лука Гуаданьино снимут ремейк фильма "Лицо со шрамом"

Итальянский режиссёр Лука Гуаданьино, который в 2017 году получил премию "Оскар" за сценарий ленты "Назови меня своим именем", снимет ремейк культового фильма "Лицо со шрамом" 1983 года, сообщает Variety.

Над сценарием ленты будут работать Джоэл и Итан Коэны (известные по фильмам "Старикам тут не место", "Шпионский мост", "Железная хватка"), а продюсером картины станет Скотт Стубер.

На данный момент известно, что действие иммигрантской истории будет разворачиваться в Лос-Анджелесе. Главную роль в фильме исполнит Диего Луна ("Изгой-один: Звёздные войны. Истории", "Нарко: Мексика").

Напомним, одноимённый фильм выходил на экраны в 1932 и 1983 годах. Кроме того, в этом году ожидается третье "Лицо со шрамом" (Capone) с Томом Харди в главной роли.

Оригинальная лента рассказывала историю про Аль Капоне, американского гангстера итальянского происхождения, который контролировал преступный мир Чикаго в 1920–1930-х годах.

Наиболее известной картиной сегодня считается версия 1983 года, режиссёром которой выступил Брайан Де Пальма, с Аль Пачино в главной роли. Сюжет рассказывает о вымышленном персонаже — эмигранте с Кубы Тони Монтане, который строил свою преступную империю в Майами.