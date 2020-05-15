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Мишустин поручил мониторить выплаты каждому медработнику

Также он призвал не допустить повторных задержек в доведении средств до врачей.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что необходимо мониторить ситуацию с выплатами каждому медицинскому сотруднику. В связи с этим он поручил создать специальный раздел для обращений на интернет-портале государственных услуг.

Благодаря новой функции российские специалисты смогут напрямую рассказать о возникающих проблемах и получить помощь в их решении. Также медики смогут обратиться за поддержкой через единую горячую линию.

При этом Мишустин обратил внимание, что впредь необходимо не допустить задержку выплат медицинскому персоналу, работающему с коронавирусными больными.

Хочу обратить внимание профильных министров и руководителей субъектов России: впредь ситуация с задержками любых подобных выплат повториться не должна, — сказал премьер-министр в ходе совещания по социально-экономической ситуации в стране.

Ранее Мишустин заявил, что правительство оперативно направило в регионы средства на доплаты медработникам, но пока из 27,5 миллиарда выплачено всего около 4,5 миллиарда.

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