Мишустин поручил мониторить выплаты каждому медработнику

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что необходимо мониторить ситуацию с выплатами каждому медицинскому сотруднику. В связи с этим он поручил создать специальный раздел для обращений на интернет-портале государственных услуг.

Благодаря новой функции российские специалисты смогут напрямую рассказать о возникающих проблемах и получить помощь в их решении. Также медики смогут обратиться за поддержкой через единую горячую линию.

При этом Мишустин обратил внимание, что впредь необходимо не допустить задержку выплат медицинскому персоналу, работающему с коронавирусными больными.

— Хочу обратить внимание профильных министров и руководителей субъектов России: впредь ситуация с задержками любых подобных выплат повториться не должна, — сказал премьер-министр в ходе совещания по социально-экономической ситуации в стране.