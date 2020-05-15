Лавров рассказал, сколько россиян ещё предстоит вернуть на родину из-за границы

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что с начала пандемии коронавируса в мире на родину с помощью вывозных рейсов удалось вернуть более 250 тысяч российских туристов. Об этом он сообщил в интервью РБК.
— За весь период кампании в связи с пандемией мы вывезли более 250 тысяч. Ещё, по нашим оценкам, около 30 тысяч, чуть меньше, хотели бы вернуться в Российскую Федерацию... Это большая группа, если прикинуть, сколько человек помещается в один рейс, — рассказал Лавров.
Глава МИД отметил, что на портале госуслуг на вывозные рейсы из зарубежных стран зарегистрировано в два раза больше человек, однако по результатам совместной проверки с МВД и Минкомсвязи стало известно, что значительная часть таких граждан не планирует возвращаться в Россию, в частности, люди, которые постоянно живут за границей.
Лавров сообщил, что предстоит серьёзная работа, которая уже сейчас во многом отлажена. Он отметил, что уже есть необходимый опыт, чтобы быстро решать все нестандартные ситуации.
Ранее Лайф рассказывал, что авиакомпании при посадке пассажира на вывозной рейс станут более тщательно проверять документы, подтверждающие адрес его фактического проживания.