Лавров рассказал, сколько россиян ещё предстоит вернуть на родину из-за границы

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что с начала пандемии коронавируса в мире на родину с помощью вывозных рейсов удалось вернуть более 250 тысяч российских туристов. Об этом он сообщил в интервью РБК.

— За весь период кампании в связи с пандемией мы вывезли более 250 тысяч. Ещё, по нашим оценкам, около 30 тысяч, чуть меньше, хотели бы вернуться в Российскую Федерацию... Это большая группа, если прикинуть, сколько человек помещается в один рейс, — рассказал Лавров.

Глава МИД отметил, что на портале госуслуг на вывозные рейсы из зарубежных стран зарегистрировано в два раза больше человек, однако по результатам совместной проверки с МВД и Минкомсвязи стало известно, что значительная часть таких граждан не планирует возвращаться в Россию, в частности, люди, которые постоянно живут за границей.

Лавров сообщил, что предстоит серьёзная работа, которая уже сейчас во многом отлажена. Он отметил, что уже есть необходимый опыт, чтобы быстро решать все нестандартные ситуации.