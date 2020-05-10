Первый выход после страшной трагедии: потерявший падчерицу боец UFC возвращается в клетку

В ночь на 17 мая в уже полюбившемся фанатам ММА городе Джексонвилле состоится турнир UFC Fight Night 172. Возглавит воскресное шоу поединок в тяжёлом весе между легендарным Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом. В рамках ивента также состоится возвращение в клетку крайне зрелищного Мэтта Брауна.

Поединок между Оверимом (45-18-0) и Харрисом (13-7-0) должен был состояться гораздо раньше, 7 декабря прошлого года. Но был перенесён из-за страшной трагедии в семье Уолта… 23 октября 2019 года падчерица 36-летнего спортсмена Ана Бланшар пропала без вести. Спустя месяц, 28 ноября, полиция штата Алабама подтвердила гибель 19-летней девушки по найденным останкам тела.

Несмотря на трагедию, Уолт принял решение не приостанавливать свою карьеру, согласившись на скорейшее возвращение в октагон.

Харрис, имеющий прозвище Большой Билет, идёт на победной серии из трёх поединков, в рамках которой были повержены Даниэль Спиц, Сергей Спивак и Алексей Олейник. Поединок с ещё одним представителем "советского государства" Андреем Орловским был признан несостоявшимся.

Уолт — боец, о котором принято говорить "звёзд с неба хватает". Для Харриса предстоящий поединок с мировой звездой смешанных единоборств — шанс всей жизни… Победа над Оверимом не сделает The Big Ticket претендентом номер один, но определённо стать следующим соперником звёздного Фрэнсиса Нганну он вполне сможет!

Алистар в свои 39 лет не теряет надежд всё же добраться до титула, но каждый раз, когда, казалось бы, до пояса рукой подать, голландец совершает ошибку…

В своём крайнем выступлении Разрушитель нокаутом уступил панчеру из Суринама Жаирзиньо Розенструйку. Овериму не хватило четырёх секунд, чтобы выстоять и одержать победу по очкам… Это поражение стало 18-м в карьере европейца и 14-м (!) нокаутом. Алистар уже давно не держит удар, проигрывая досрочно всё чаще и чаще. Но при этом представитель Страны тюльпанов и сам всегда нацелен на нокаут! В этом бою можно быть уверенным в том, что слушать судей нам вряд ли придётся.

Фаворитом противостояния можно с натяжкой назвать Оверима, но, учитывая, что это тяжёлый вес и крайне нестабильное поведение Разрушителя в клетке, шансы у бойцов идентичны!

Предстоящий ивент примечателен также возвращением в октагон Мэтта Брауна. 39-летний ветеран пока не собирается завязывать со смешанными единоборствами.

Свой крайний поединок Бессмертный провёл в декабре прошлого года, нокаутировав миксом из кулаков и локтей Бена Сандерса. В очередной раз Мэтт подтвердил своё реноме зрелищного и яркого ударника, с которым крайне тяжело в клетке проспектам. Одному из них — Мигелю Баезе — предстоит ощутить на себе всю мощь Брауна уже в это воскресенье!