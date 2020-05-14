Человек, который изменил всё. Здоровья борющемуся за жизнь отцу Хабиба желают все, включая Конора

Отец действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, по сообщениям ряда источников, продолжает находиться в тяжёлом состоянии, перенеся инсульт. Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы, удивив врачей своим крепким здоровьем. Несмотря на это, его состояние остаётся критическим, за жизнь заслуженного тренера продолжают биться столичные врачи военного госпиталя.

57-летний наставник в прошлом году перенёс операцию на сердце в Германии. В целом Абдулманап Магомедович является довольно активным человеком, старающимся не пропускать вместе со своими подопечными утренние зарядки на городском пляже Махачкалы и ежедневные тренировки в зале.

В канун Нового года Нурмагомедов возглавил Дагестанскую федерацию самбо, первым делом взявшись за посадку деревьев в парке, в котором располагается офис организации. Именитый тренер наравне с юными воспитанниками работал с лопатой, личным примером демонстрируя, насколько важно бережно относиться к природе и экологии… Это и характеризует Абдулманапа Магомедовича как человека волевого, решительного и абсолютно простого, так сказать, из народа. И народ это тонко чувствует.

По словам наставника, нет и дня, чтобы ему не позвонили или не подошли абсолютно незнакомые люди с самыми различными просьбами. Кому-то нечего есть, кто-то просит выслать деньги на похороны, а кому-то жизненно необходимо, чтобы "за них попросил дядя Манап".

Осенью минувшего года Нурмагомедова-старшего включили в Книгу рекордов Гиннесса России. Абдулманап Магомедович оказался самым успешным в истории отечественным наставником, сумевшим воспитать 18 чемпионов мира. В том числе и своего сына — Хабиба.

Абдулманап Нурмагомедов стал первооткрывателем боевого самбо для родной республики в начале нулевых. Двадцать лет назад ММА не имели того статуса, который есть у смешанных единоборств сейчас. В те годы от России никто не бился в UFC, Фёдор Емельяненко был далёк от популярности, а Хабиб был ещё подростком. Нурмагомедов смог привить дагестанским парням, до этого занимавшимся только классическими дисциплинами (вольная борьба, бокс, восточные единоборства), интерес к боевому самбо.

Победы в боевом самбо два десятилетия назад стали событием для родной республики Нурмагомедова, чьи воспитанники принялись регулярно привозить с чемпионатов мира сразу по несколько золотых медалей. В итоге количество чемпионов мира достигло восемнадцати, а сам Абдулманап впоследствии сделал упор на ММА, где первой и пока самой серьёзной ласточкой стал его сын — Хабиб Нурмагомедов.

В конце 2011 года юный Орёл заключил контракт с UFC. И эта новость прозвучала как гром среди ясного неба. Это казалось просто невероятным! Вслед за Хабибом в восьмиугольник потянулись и другие россияне, по большей части выходцы из Дагестана и "школы Абдулманапа".

Дагестанский тренер из селения Кироваул, в непростые девяностые продавший коров, чтобы построить спортивный зал, в одночасье превратился в самого популярного эксперта и гения смешанных единоборств. После завоевания пояса Хабибом уровень и авторитет Нурмагомедова-старшего возрос до заоблачных высот. И отнюдь не только в спортивной индустрии. К примеру, глава Дагестана Владимир Васильев предложил Абдулманапу Магомедовичу стать его советником…

Новость о болезни Нурмагомедова поразила весь спортивный мир. Посты с пожеланиями скорейшего выздоровления именитому наставнику уже опубликовали в социальных сетях президент UFC Дана Уайт, извечный соперник Орла Конор Макгрегор и, к примеру, сборная России по футболу.