В Петербурге желающих провериться на коронавирус разделили на три уровня по приоритету

Жителей Санкт-Петербурга, желающих пройти тест на коронавирус, разделили на три уровня приоритета в зависимости от риска заражения. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на соответствующее распоряжение, которое подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В связи с тем что поток желающих велик, результаты тестов людям приходится ждать неделями. Поэтому в Петербурге теперь в первую очередь тестируют на коронавирус людей, приехавших из-за рубежа и контактировавших с пациентами с CoViD-19, у которых есть признаки заболевания, а также пациентов с "внебольничной пневмонией" и медиков, имеющих риск заражения, с соответствующими симптомами.

Ко второму уровню приоритетности тестирования относятся люди старше 65 лет с симптомами заболевания, а также медики, которые имеют риск инфицирования, их проверяют на заболевание один раз в неделю. В третьем уровне оказались детские коллективы, в которых зафиксировано от трёх случаев инфекционных заболеваний с признаками CoViD-19, и все "иные категории".