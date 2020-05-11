Защита бизнесмена и экс-депутата Быкова обжаловала его арест

Защита бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателя Анатолия Быкова подала апелляцию на его арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бизнесмена Алексея Прохорова.

— Апелляционная жалоба направлена в адрес Свердловского районного суда, потому что она подаётся в коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда через суд первой инстанции, — сказал правозащитник.

По словам Прохорова, жалоба дойдёт до адресатов уже завтра-послезавтра. Рассмотрена апелляция может быть 14 или 19 мая.

Отметим, что в качестве меры пресечения ранее сторона защиты предлагала суду залог, домашний арест или запрет на совершение определённых действий.