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Свидетели подтвердили показания против бизнесмена Быкова во время очных ставок

Предпринимателя, который подозревается в убийстве двух человек 26-летней давности, арестовали.

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Бизнесмен Анатолий Быков. Фото © ТАСС / Андрей Самсонов

Во время очной ставки с красноярским бизнесменом и экс-депутатом Анатолием Быковым свидетели подтвердили свои показания против него. Об этом источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА "Новости".

В ходе следственных действий проведены очные ставки Быкова с Татаренковым, с Бакуровым и ещё одним свидетелем, он уже освободился (из мест лишения свободы. — Прим. ред.). Все они подтвердили свои ранее данные показания против Быкова, — рассказал собеседник агентства.

Данную информацию следственные органы региона не комментируют.

Напомним, седьмого мая Быкова задержали в Красноярске по подозрению в организации двойного заказного убийства в 1994 году. Суд принял решение арестовать его до четвёртого июля. Защита экс-депутата обжаловала его арест.

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