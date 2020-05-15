Свидетели подтвердили показания против бизнесмена Быкова во время очных ставок

Во время очной ставки с красноярским бизнесменом и экс-депутатом Анатолием Быковым свидетели подтвердили свои показания против него. Об этом источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА "Новости".

— В ходе следственных действий проведены очные ставки Быкова с Татаренковым, с Бакуровым и ещё одним свидетелем, он уже освободился (из мест лишения свободы. — Прим. ред.). Все они подтвердили свои ранее данные показания против Быкова, — рассказал собеседник агентства.

Данную информацию следственные органы региона не комментируют.