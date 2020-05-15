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Жительница дома на Фрунзенской набережной заявила о пропаже драгоценностей на 100 тысяч после пожара

Женщина обратилась в полицию.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

У жительницы дома № 32 на Фрунзенской набережной, где вчера произошёл крупный пожар, пропали ювелирные украшения на сумму 100 тысяч рублей. Об этом Лайфу сообщили в МВД РФ.

По данным полиции, огонь также затронул и квартиру заявительницы, и после тушения она обнаружила пропажу. Женщина считает, что золото похитили. По данному факту проводится проверка.

Напомним, вчера на Фрунзенской набережной в одном из домов случился пожар. В результате происшествия погиб один человек и несколько пострадали. Очевидцы рассказали Лайфу о моменте начала пожара и первых минутах после.

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