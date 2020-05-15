Жительница дома на Фрунзенской набережной заявила о пропаже драгоценностей на 100 тысяч после пожара

У жительницы дома № 32 на Фрунзенской набережной, где вчера произошёл крупный пожар, пропали ювелирные украшения на сумму 100 тысяч рублей. Об этом Лайфу сообщили в МВД РФ.
По данным полиции, огонь также затронул и квартиру заявительницы, и после тушения она обнаружила пропажу. Женщина считает, что золото похитили. По данному факту проводится проверка.
Напомним, вчера на Фрунзенской набережной в одном из домов случился пожар. В результате происшествия погиб один человек и несколько пострадали. Очевидцы рассказали Лайфу о моменте начала пожара и первых минутах после.