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Задело три этажа. Лайф снял с коптера элитный дом в Москве, где был пожар

Погиб один человек, несколько получили травмы.

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Лайф публикует снятые с квадрокоптера кадры сталинской многоэтажки по адресу Фрунзенская, 32 в Москве, где сегодня произошёл пожар. В результате ЧП погиб один человек.

На кадрах видны выгоревшие балконы на трёх этажах. Пожар уже потушен. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. Из-за возгорания повреждены два автомобиля — они были припаркованы под окнами.

Судя по объявлениям по продаже недвижимости, примерная стоимость квартир, которые были задеты огнём, составляет от 38 до 50 миллионов рублей.

Жители дома рассказали Лайфу о моменте начала пожара и первых минутах после. По их словам, эвакуация из здания происходила организованно и без паники, первые пожарные расчёты прибыли на место уже через несколько минут. В 13:45 произошёл хлопок, после которого и появился огонь.

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