Задело три этажа. Лайф снял с коптера элитный дом в Москве, где был пожар

Лайф публикует снятые с квадрокоптера кадры сталинской многоэтажки по адресу Фрунзенская, 32 в Москве, где сегодня произошёл пожар. В результате ЧП погиб один человек.
На кадрах видны выгоревшие балконы на трёх этажах. Пожар уже потушен. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. Из-за возгорания повреждены два автомобиля — они были припаркованы под окнами.
Судя по объявлениям по продаже недвижимости, примерная стоимость квартир, которые были задеты огнём, составляет от 38 до 50 миллионов рублей.
Лента новостей
Жители дома рассказали Лайфу о моменте начала пожара и первых минутах после. По их словам, эвакуация из здания происходила организованно и без паники, первые пожарные расчёты прибыли на место уже через несколько минут. В 13:45 произошёл хлопок, после которого и появился огонь.