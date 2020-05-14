Задело три этажа. Лайф снял с коптера элитный дом в Москве, где был пожар

Лайф публикует снятые с квадрокоптера кадры сталинской многоэтажки по адресу Фрунзенская, 32 в Москве, где сегодня произошёл пожар. В результате ЧП погиб один человек.

На кадрах видны выгоревшие балконы на трёх этажах. Пожар уже потушен. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. Из-за возгорания повреждены два автомобиля — они были припаркованы под окнами.

Судя по объявлениям по продаже недвижимости, примерная стоимость квартир, которые были задеты огнём, составляет от 38 до 50 миллионов рублей.