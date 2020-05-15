В российских театрах и музеях оценили сроки возвращения к прежнему ритму работы

Российские театры и музеи будут долго и сложно возвращаться к привычному режиму работы после снятия ограничений. Об этом ТАСС сообщили руководители крупнейших культурных учреждений.

Все федеральные театры и музеи закрыты для посетителей с середины марта, однако этот период стал "испытанием, которое нужно максимально использовать на перезагрузку", отметил руководитель Большого драматического театра им. Товстоногова Андрей Могучий. По его словам, сложившаяся ситуация является "серьёзной пищей для размышлений" для художника.

Глава Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова также уверена, что процесс восстановления будет небыстрым, кроме того, неизвестно, когда музеи вернутся к привычным показателям, так как существует вероятность второй волны коронавируса. Примером в этом плане стали музеи Гонконга, которые, открывшись, "проработали недолгое время и закрылись".

По мнению Трегуловой, в случае благоприятного развития ситуации возвращение к прежним показателям может случиться весной 2021 года. Глава Третьяковки подчеркнула, что сейчас главная задача — "совместить свои амбиции и планы с реальностью". Она надеется, что открытие будет возможно с начала июля, однако отмечает, что изначально это будет совсем другой музей.

— Это будет музей, где люди будут ходить в масках, где будет ограниченный доступ, посещение будет по сеансам и где наши смотрители и службы безопасности будут стараться очень аккуратно и деликатно просить наших посетителей соблюдать ту дистанцию, которую нам установят, — сказала Трегулова.

Руководители учреждений культуры отмечают огромную поддержку со стороны Минкультуры в период пандемии коронавируса. Не только материальную, но и возможность использовать платформы, порталы и другие возможности министерства.

Правительство РФ выделило 3,8 миллиарда рублей для оказания поддержки учреждениям культуры после приостановки работы. Однако, по мнению генерального директора Государственного Эрмитажа, президента Союза музеев РФ Михаила Пиотровского, выделение средств нельзя назвать помощью — это непосредственное выполнение функций.

— Мы очень любим слово "помощь", но оно годится, только когда это благотворительность, а всё остальное — это люди выполняют свои функции. Надо сказать, что Министерство культуры сейчас хорошо выполняет свои функции. И новый министр культуры, сразу войдя в этот самый режим сложностей, многое сделала, — подчеркнул он.

Глава Третьяковки отметила, что решение правительства о выделении средств — отличное подспорье.