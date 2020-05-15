"Северному потоку — 2" отказали в освобождении от правил Газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии оказало Nord Stream 2 AG в выведении проекта газопровода "Северный поток — 2" из-под правил обновлённой Газовой директивы Евросоюза. Об этом говорится в решении регулятора.

— 15 мая коллегия № 7 отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части "Северного потока — 2", пролегающей в территориальных водах ФРГ, от регулирования, — уточняется в заявлении.

В агентстве пояснили, что необходимым условием для выведения такого проекта из-под правил была его реализация до 23 мая, и "Северный поток — 2" это правило выполнить не смог.

Напомним, доработанную Газовую директиву согласовали в рекордные сроки в начале 2019 года. Суть внесенных в нее изменений — распространить на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран Евросоюза, нормы третьего энергопакета сообщества, обязывающие оператора резервировать до 50% мощностей магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.