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Путин объявил об открытии ещё восьми медцентров Минобороны

Первый такой центр в Нижнем Новгороде начал работать в середине апреля.

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Фото © минобороны.рф

Президент РФ Владимир Путин объявил об открытии ещё восьми новых многофункциональных центров Минобороны для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом он заявил в ходе совещания.

— Сегодня мы открываем восемь новых многофункциональных медицинских центров Минобороны для помощи людям с коронавирусной инфекцией. Первый такой центр в Нижнем Новгороде начал работать в середине апреля. Потом ещё 7 введены. А всего за два месяца по линии военного ведомства построено и укомплектовано всем необходимым 16 центров — от Калининграда до Камчатки. Честно говоря, даже не верилось, что это возможно, но это произошло, — сказал глава государства.

Президент поблагодарил всех за строительство этих центров и пожелал успехов медицинским работникам.

Напомним, ранее Правительство России выделило 4,8 миллиарда рублей на выплаты сотрудникам медицинских учреждений, подведомственных Министерству обороны, ФСБ, ФСИН, Росгвардии, ФМБА и Управлению делами Президента.

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