Путин объявил об открытии ещё восьми медцентров Минобороны

Президент РФ Владимир Путин объявил об открытии ещё восьми новых многофункциональных центров Минобороны для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом он заявил в ходе совещания.
— Сегодня мы открываем восемь новых многофункциональных медицинских центров Минобороны для помощи людям с коронавирусной инфекцией. Первый такой центр в Нижнем Новгороде начал работать в середине апреля. Потом ещё 7 введены. А всего за два месяца по линии военного ведомства построено и укомплектовано всем необходимым 16 центров — от Калининграда до Камчатки. Честно говоря, даже не верилось, что это возможно, но это произошло, — сказал глава государства.
Президент поблагодарил всех за строительство этих центров и пожелал успехов медицинским работникам.
Напомним, ранее Правительство России выделило 4,8 миллиарда рублей на выплаты сотрудникам медицинских учреждений, подведомственных Министерству обороны, ФСБ, ФСИН, Росгвардии, ФМБА и Управлению делами Президента.