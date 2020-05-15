Путин объявил об открытии ещё восьми медцентров Минобороны

— Сегодня мы открываем восемь новых многофункциональных медицинских центров Минобороны для помощи людям с коронавирусной инфекцией. Первый такой центр в Нижнем Новгороде начал работать в середине апреля. Потом ещё 7 введены. А всего за два месяца по линии военного ведомства построено и укомплектовано всем необходимым 16 центров — от Калининграда до Камчатки. Честно говоря, даже не верилось, что это возможно, но это произошло, — сказал глава государства.