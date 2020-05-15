Путин — о проблемах с выплатами медикам: Развели канитель бюрократическую

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Президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников, которые не в полном объёме предоставили медикам апрельские выплаты, полагающиеся за борьбу с коронавирусом.
— Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выданы за работу с коронавирусными больными, а не за какие-то часы или минуты, — сказал президент во время совещания по открытию центров борьбы с CoViD-19.
Путин подчеркнул, что были названы конкретные цифры и сроки платежей за работу с пациентами с CoViD-19, а не за часы. Время, проведённое медиками с больными, никто не поручал считать, а чиновники "развели бюрократическую канитель", отметил президент.
Глава государства отметил, что в начале следующей недели будут подведены итоги по всем субъектам Федерации и планируется предметное обсуждение выполнения соответствующего поручения в регионах.
Ранее российский лидер уже упоминал о проблемах с выплатами медикам положенных средств и поручил исправить ситуацию до 15 мая. Путин заверил, что "лично проверит" состояние дел в субъектах.