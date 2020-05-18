"Спартак" выкупил "русского Ибрагимовича" у "Крыльев Советов"

Московский "Спартак" активировал опцию выкупа нападающего Александра Соболева у самарских "Крыльев Советов". 23-летний нападающий подписал со столичным клубом долгосрочный контракт, сообщается на официальном сайте команды. По данным инсайдеров, срок соглашения — четыре года, зарплата игрока составит 1,2 миллиона евро в год.

— Я признателен "Спартаку" за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер. Хочу сказать большое спасибо руководству, тренеру и ребятам, которые отлично меня приняли. Буду делать всё возможное, чтобы в каждом матче приносить команде максимум пользы и радовать наших болельщиков. Счастлив присоединиться к великой красно-белой семье! — цитирует Соболева пресс-служба "Спартака".

Соболев в этом сезоне забил десять голов в РПЛ и идёт на третьем месте в списке лучших бомбардиров. В октябре 2019 года получил вызов в сборную России. В январе 2020 года перешёл в московский "Спартак" на правах аренды.