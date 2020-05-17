Президент УЕФА рассказал, когда планируется закончить европейский футбольный сезон

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что у организации есть специальный план по доигровке нынешнего сезона на континенте. Об этом он рассказал в интервью BBC.

По словам президента УЕФА, матчи европейских национальных чемпионатов и еврокубковые соревнования должны будут закончиться к концу августа.

— Я уверен, что мы сможем завершить европейский сезон, — заявил он.

По словам Чеферина, те лиги, которые досрочно завершили чемпионат, все равно должны будут играть в отборочных матчах, если они хотят участвовать в клубных соревнованиях под эгидой УЕФА в следующем сезоне.

Кроме того, президент европейской футбольной организации добавил, что пока игры будут проходить при пустых трибунах.