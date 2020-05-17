Широков возвращается к Знарку, а Якупов переезжает из Питера в Подольск. Топ-10 состоявшихся трансферов КХЛ

Пока хоккеисты отдыхают перед новым сезоном, скаутские службы команд и представители игроков трудятся не покладая рук. 30 апреля у многих хоккеистов истекли контрактные обязательства перед клубами, а это означает, что сейчас у генменеджеров есть хорошая возможность усилить свои составы, а также расстаться с теми мастерами, в чьих услугах руководство клубов больше не нуждается. Рассказываем о десяти громких переходах первой половины мая.

Михаил Пашнин, защитник ("Металлург", Магнитогорск)

Фото © Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Один из самых жёстких защитников Континентальной хоккейной лиги 31-летний Михаил Пашнин продолжит свою карьеру в Магнитогорске. Воспитанник челябинского хоккея прошлый сезон провёл в Уфе, где выглядел традиционно надёжно, придерживаясь своего силового стиля игры.

Сергей Толчинский, нападающий ("Авангард", Омск)

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Нападающий Сергей Толчинский после неудачной попытки закрепиться в составе клуба НХЛ "Каролина Харрикейнз" приехал в ЦСКА и с ходу завоевал с командой главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина. ЦСКА, безусловно, надеялся оставить набирающего обороты форварда у себя, однако, исходя из нынешних реалий жёсткого потолка зарплат в КХЛ, "Авангард" оказался более настойчивым в финансовом плане.

Стефан Да Коста, нападающий ("Ак Барс", Казань)

Фото © Пресс-служба ХК "Локомотив" Ярославль

Французский нападающий Стефан Да Коста из Ярославля перебирается в Казань к своему знакомому тренеру Дмитрию Квартальнову, с кем вместе проработал несколько лет в ЦСКА. Квартальнову хорошо известны снайперские возможности француза, они-то и должны помочь "Ак Барсу" стать ещё сильнее.

Наиль Якупов, нападающий ("Витязь", Подольск)

Фото © Пресс-служба ХК СКА

"Витязь" усилился первым номером драфта НХЛ 2012 года форвардом Наильем Якуповым, который продолжит свою карьеру в Подольске. За два сезона, проведённых в СКА, нападающий так и не вышел на лидирующие позиции в команде, а его результативность в минувшей регулярке оставляла желать лучшего. В Петербурге Наиль планировал перезапустить свою карьеру и вернуться обратно за океан, но ни о каком НХЛ сейчас не может идти и речи.

Андре Петерссон, нападающий ("Локомотив", Ярославль)

Фото © ТАСС / Бухарев Олег

"Динамо" очень хотело сохранить своё первое ударное звено, дававшее результат на протяжении всего сезона. И если менеджменту клуба удалось удержать в команде чеха Дмитрия Яшкина, то вот со шведским нападающим Андре Петерссоном договориться о новом контракте не получилось, вследствие чего форвард следующий год проведёт в Ярославле в составе железнодорожников, которые, нужно отметить, с большой радостью подписали контракт с результативным шведом.

Йори Лехтеря, нападающий ("Спартак", Москва)

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

"Спартак" прилично обновляет свой состав перед новым сезоном. Одним из новичков красно-белых стал экс-форвард СКА Йори Лехтеря. Финн неплохо проявил себя в Питере, а теперь будет помогать красно-белым покорять новые вершины КХЛ.

Сергей Широков, нападающий ("Спартак", Москва)

Фото © Пресс-служба ХК "Авангард" Омск

Ещё одним знаковым приобретением для спартаковцев стал нападающий омского "Авангарда" Сергей Широков. Ожидается, что опытный форвард без проблем впишется в московский коллектив, так как отлично знает главного тренера "Спартака" Олега Знарка по совместной работе в СКА и в сборной России. Под руководством Знарка Широков уже выиграл Кубок Гагарина, олимпийское золото Пхёнчхана, а также стал чемпионом мира.

Оскар Линдберг, нападающий ("Динамо", Москва)

Фото © НХЛ

Московское "Динамо" продолжает точечно укреплять свои ряды. Бело-голубым удалось на ближайший год заполучить шведского нападающего Оскара Линдберга. Линдберг успел пошуметь в НХЛ, где выступал за "Нью-Йорк Рейнджерс", "Вегас Голден Найтс" и "Оттава Сенаторз". В составе сборной Швеции Оскар дважды становился чемпионом мира.

Виктор Антипин, защитник (СКА, Санкт-Петербург)

Фото © ТАСС / Андрей Серебряков

Игрок обороны Виктор Антипин — одно из главных приобретений петербуржцев в это межсезонье. После отъезда в НХЛ защитника Артёма Зуба появление Антипина на берегах Невы выглядит как нельзя кстати. 27-летний хоккеист однозначно способен укрепить оборонительную линию СКА, а также оказать помощь партнёрам в атаке.

Николай Голдобин, нападающий (ЦСКА, Москва)

Фото © НХЛ