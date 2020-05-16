Футболист "Локомотива" первым в РПЛ заразился коронавирусом

У форварда футбольного клуба "Локомотив" Джефферсона Фарфана обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова.

— Да, он заразился коронавирусом, — подтвердил информацию Мещеряков, отметив, что все остальные игроки клуба в порядке.

По его словам, перуанский футболист сейчас находится в Москве в удовлетворительном состоянии. К настоящему моменту его не госпитализировали.

Как уточняет Sportbox.ru со ссылкой на врача железнодорожников Сергея Хайкина, у Джефферсона самая лёгкая классификация болезни. Из симптомов коронавируса его беспокоят лишь головная боль, ломота в мышцах и спине, а также повышенная температура тела — 37,9 и 37,5.

Фарфан находится дома на самоизоляции, соблюдает все предписания врачей и следит за своим самочувствием. Хайкин добавил, что сейчас Джефферсону предстоит пройти все стадии болезни. После выздоровления ему придётся ещё четырнадцать дней находиться на карантине. Таким образом, он сможет вернуться в строй и участвовать в тренировка через три-четыре недели.

Кроме того, врач железнодорожников заверил, что остальные футболисты клуба полностью здоровы, поскольку форвард ни с кем не контактировал.

— Такая угроза исключена! Все [футболисты] на самоизоляции в своих домах, апартаментах, — заключил он.