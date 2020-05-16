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Вирусолог рассказал, как не заразиться CoViD-19 в магазинах после отмены самоизоляции

За сутки в России зафиксировано 9200 новых случаев заболевания.

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Фото © ТАСС / Роман Балаев

После отмены режима самоизоляции из-за коронавируса во всех магазинах России резко увеличится число посетителей. Вирусолог Виктор Зуев рассказал, чтобы себя обезопасить от заболевания, следует посещать супермаркеты в перчатках и масках, а также перекладывать все купленные продукты в чистую посуду. Его слова приводит Ura.ru.

Зуев отметил, что фрукты и овощи необходимо тщательно помыть с мылом или на время залить водой.

Хотя это правило необходимо соблюдать не только в условиях пандемии, но и в спокойное время, — напомнил вирусолог.

Напомним, по последним данным, за весь период эпидемии в России зарегистрировано 272 043 случая коронавируса, 63 166 пациентов выздоровели, летальных случаев — 2537. За последние сутки в стране заболевание подтвердилось у 9200 человек.

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