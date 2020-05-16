Атака витаминов. Как выбирать сезонные фрукты и овощи, чтобы не навредить своему здоровью

Уже сейчас на прилавках магазинов появляются свежие овощи и фрукты, которые выросли в этом году. Как выбирать картошку, ягоды, томаты и яблоки правильно — в материале Лайфа.

Где покупать овощи и фрукты

В период пандемии сельскохозяйственные рынки официально закрыты, но некоторые частные производители выходят на торговые точки и продают свои овощи и фрукты. К сожалению, эти продукты небезопасны, поскольку не прошли санитарно-ветеринарную экспертизу. Производители могли использовать некачественные химические удобрения, опрыскиватели или уколы для быстрого созревания плодов. Всё это может негативно сказаться на вашем здоровье.

Лучше приобретать овощи и фрукты в чистых и надёжных местах — в супермаркетах или хотя бы у проверенных поставщиков.

Зелень и гниль

Зачастую продавцы предлагают недозрелые или перезрелые продукты по сниженной цене. "Зелёным" помидорам, яблокам или ягодам нужно полежать до употребления, якобы они дозреют дома у покупателя. Но это скорее уловка, а не истинная причина низкой цены. Продавцам нужно "избавиться" от партии фруктов и овощей до того, как они испортятся. Биолог Елена Крапивина отметила, что продукты действительно станут мягче со временем, но в них не будет того количества витаминов и микроэлементов, которое есть в созревших плодах.

Испорченные овощи и фрукты теряют все свои полезные свойства, поэтому покупатели рискуют своим здоровьем, когда соглашаются на низкую цену.

Не яблоки, а игрушки

Если яблоко в руке скользит или прилипает к пальцам, а при его мытье на кожуре вода не стекает, а "сворачивается" в капли, фрукт обработан парафином или воском. Есть такое яблоко с кожурой не рекомендуется, можете навредить своему желудку и кишечнику. Лучше срезать кожуру, захватив немного мякоти, прежде чем откусывать плод.

И ещё: все овощи и фрукты, которые вы покупаете, должны приятно пахнуть. Причём их аромат должен соответствовать виду продукта. Если естественного запаха у плода или бахчевых нет, вероятно, применялась химическая обработка, которая увеличивает срок хранения, но убивает витамины.

Морковь и капуста без вреда

При выборе моркови особое внимание нужно уделить её цвету. Он не должен быть слишком ярким, будто с картинки. Спокойный оранжевый овощ без жёлтых и зелёных пятен точно не навредит вашему организму. Делайте выбор в пользу некрупной моркови, чтобы обезопасить себя от химикатов.

Если у капусты толстые листья и зелёный цвет неровный, скорее всего, для её выращивания применялись вредные удобрения. На кочане не должно быть тёмных пятен ни на внешних листьях, ни на тех, что плотно собраны ближе к середине.

Как выбирать картошку и помидоры

На плодах не должно быть никаких механических повреждений: ни вмятин, ни порезов, ни сколов. Зелёные пятна на картофеле свидетельствуют о неправильном хранении. Скорее всего, его держали на свету, поэтому в нём образовалось ядовитое соединение — соланин. Это вещество негативно влияет на нервную систему и пищеварительный тракт, оно токсично и провоцирует отравление.

Томаты должны быть упругими, без пятен, ровного цвета. Если дома вы обнаружили в помидорах прожилки и слишком толстую кожицу, вероятно, их выращивали с помощью нитратов.

А ягоды?

Май — слишком ранний месяц для клубники и черешни в российских супермаркетах и на рынках. Поэтому лучше потерпеть до июня. Уже в первые дни лета появятся качественные ягоды из Средней Азии и южных регионов России.

Арбузы лучше подождать до августа. Тогда их будет много, без нитратов и по невысоким ценам.