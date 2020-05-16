Участник ночных гонок в Москве: Я не верю в коронавирус

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Участник ночных гонок в Москве вопреки режиму самоизоляции заявил, что никто из его знакомых не болел коронавирусом, поэтому он и не верит в заболевание и риск им заразиться.

— По закону, конечно, принята самоизоляция. И дурак тот человек, кто не признаёт её. Но я не верю в коронавирус, у меня никто из знакомых даже не болел. Если кто-то заразится, я уже по-другому на это буду смотреть, — сказал Лайфу молодой человек.

По его словам, в ночных гонках по столице принимали участие около 30 машин. Стритрейсеры съезжались на них по приглашениям знакомых.