"За хлебушком". Стритрейсеры снова погоняли возле Москвы-Сити — видео

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В столице возле Москвы-Сити стритрейсеры снова устроили нелегальные гонки. В очередной раз скучающая молодёжь пренебрегла ограничительными мерами, введёнными в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как стало известно Лайфу, подавляющее число собравшихся было без средств индивидуальной защиты, кроме того, некоторые из них не соблюдали социальную дистанцию.

— Это просто разгрузка. Я живу здесь. Я в принципе около дома. Я за хлебом вышел, — заявил один из любителей быстрой езды инста-блогер — миллионник Руслан Баргаев.

При этом владелец зелёного авто Mercedes-Benz объяснил, что оказался в уличных гонках якобы случайно. Он пояснил, что у него якобы есть цифровой пропуск, согласно которому он действительно "выехал из дома за хлебушком".

Впрочем, спустя некоторое время после начала заезда гонки пришлось прервать. На место происшествия прибыли правоохранители.