"За хлебушком". Стритрейсеры снова погоняли возле Москвы-Сити — видео

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В столице возле Москвы-Сити стритрейсеры снова устроили нелегальные гонки. В очередной раз скучающая молодёжь пренебрегла ограничительными мерами, введёнными в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции.
Как стало известно Лайфу, подавляющее число собравшихся было без средств индивидуальной защиты, кроме того, некоторые из них не соблюдали социальную дистанцию.
— Это просто разгрузка. Я живу здесь. Я в принципе около дома. Я за хлебом вышел, — заявил один из любителей быстрой езды инста-блогер — миллионник Руслан Баргаев.
При этом владелец зелёного авто Mercedes-Benz объяснил, что оказался в уличных гонках якобы случайно. Он пояснил, что у него якобы есть цифровой пропуск, согласно которому он действительно "выехал из дома за хлебушком".
Впрочем, спустя некоторое время после начала заезда гонки пришлось прервать. На место происшествия прибыли правоохранители.
Ранее Лайф сообщал, что в Омске водитель автомобиля Mercedes на уличных гонках въехал в зрителей.