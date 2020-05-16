Доктор Комаровский: Перчатки нужны медикам, а не всем подряд

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что не видит смысла в ношении медицинских перчаток простыми гражданами. Соответствующий видеоролик он опубликовал на "Ютубе".
— Медицинские резиновые перчатки придуманы не для того, чтобы их использовали на всякий случай. У них есть конкретные показания. Они придуманы, чтобы защитить руки человека, который контактирует с кровью или выделениями другого человека, от болезней, которые передаются с помощью крови. Ребята, давайте не впадать в маразм! Перчатки нужны медработникам, но перчатки не надо надевать всем подряд, — сказал Комаровский.
Врач подчеркнул, что не видит смысла в ношении медицинских перчаток при рядовом походе в магазин.
Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, нужны ли витамины для профилактики коронавируса. По его словам, полезные таблетки не помешают тем, кто в самоизоляции ест вредную пищу. Врач также назвал хрен эффективным средством профилактики коронавируса.