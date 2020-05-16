Доктор Комаровский: Перчатки нужны медикам, а не всем подряд

— Медицинские резиновые перчатки придуманы не для того, чтобы их использовали на всякий случай. У них есть конкретные показания. Они придуманы, чтобы защитить руки человека, который контактирует с кровью или выделениями другого человека, от болезней, которые передаются с помощью крови. Ребята, давайте не впадать в маразм! Перчатки нужны медработникам, но перчатки не надо надевать всем подряд, — сказал Комаровский.