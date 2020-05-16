Кабмин утвердил отказ от учёта времени при доплатах медикам за работу с больными CoViD-19

При выплате стимулирующих доплат медикам, работающим с больными коронавирусом, будет учитываться сам факт деятельности без привязки ко времени. Соответствующее распоряжение утвердило Правительство РФ.

Также дополнительные выплаты будут полагаться водителям скорой помощи. Кабмин утвердил распределение транша в 22,4 миллиарда рублей на доплаты медицинским работникам. На них регионы должны обеспечить стимулирующие выплаты за май.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин обвинил чиновников в том, что они "развели бюрократическую канитель", выплачивая доплаты медикам за часы работы с больными коронавирусом. Глава СК РФ поручил руководителям всех региональных подразделений ведомства возбуждать уголовные дела за невыплаты медикам средств. Следователи начали проверки о полных или частичных невыплатах надбавок медикам за работу с пациентами с коронавирусом в нескольких регионах России.