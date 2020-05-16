СК проверяет сообщения о невыплатах средств медикам в Иркутске после обращения сотрудников скорой

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В Иркутске следователи начали проверку сообщений о невыплатах медикам надбавок за работу с больными коронавирусом после видеообращения работников скорой помощи, которое появилось в Сети. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
— В настоящее время следователями СКР выясняются все обстоятельства. Опрашиваются медработники. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.
Сегодня в Сети появились кадры, на которых сотрудники иркутской скорой помощи обратились с жалобой о том, что они не получили обещанные стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом.
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин обвинил чиновников в том, что они "развели бюрократическую канитель", выплачивая доплаты медикам за часы работы с больными коронавирусом. Глава СК РФ поручил руководителям всех региональных подразделений ведомства возбуждать уголовные дела за невыплаты медикам средств.