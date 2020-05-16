СК проверяет сообщения о невыплатах средств медикам в Иркутске после обращения сотрудников скорой

Видео © Соцсети

В Иркутске следователи начали проверку сообщений о невыплатах медикам надбавок за работу с больными коронавирусом после видеообращения работников скорой помощи, которое появилось в Сети. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

— В настоящее время следователями СКР выясняются все обстоятельства. Опрашиваются медработники. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.

Сегодня в Сети появились кадры, на которых сотрудники иркутской скорой помощи обратились с жалобой о том, что они не получили обещанные стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом.