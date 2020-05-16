Власти Москвы заявили, что пока преждевременно говорить об ослаблении режима самоизоляции

Первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что говорить о дальнейших послаблениях режима самоизоляции можно будет с середины следующей недели.

— Говорим с Роспотребнадзором. У них какие-то планы, понятно, есть. Они их сейчас там формируют. Но всё-таки примерно до 21-го, 22-го числа [мая], наверное, говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время, — сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Немерюк отметил, что снижение числа новых случаев заражения является "неплохой тенденцией", однако пока рано делать какие-то выводы. В частности, необходимо в течение двух недель после майских праздников посмотреть на динамику заболеваемости. По словам замглавы аппарата мэра столицы, именно поэтому в городе был продлён режим самоизоляции до конца мая.