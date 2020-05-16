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В Минздраве рассказали о реабилитации пациентов с тяжёлой формой CoViD-19

Гражданам могут потребоваться консультации специалистов по лечебному питанию и психологов.

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Всем пациентам, которые переболели коронавирусной инфекцией в тяжёлой форме, придётся пройти реабилитацию, чтобы восстановить работу лёгких. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного пульмонолога Минздрава России, заведующего кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергея Авдеева.

Реабилитация требуется пациентам, которые перенесли тяжёлые формы пневмонии. Это те пациенты, у которых в результате тяжёлого течения заболевания снизилась лёгочная функция, — сказал он.

Однако реабилитация может потребоваться не только тем, кто переболел коронавирусом в тяжёлой форме, но и тем, кто долго находился в стационаре или был на искусственной вентиляции лёгких, поскольку это могло стать причиной потери мышечной массы.

Авдеев пояснил, что таким гражданам может потребоваться лёгочная и общая реабилитация, консультации специалистов по лечебному питанию, а также, вероятно, помощь психологов.

По словам специалиста, переболевшим коронавирусом необходимо определённое время для восстановления, лучше на морском побережье или в горах. Однако в текущих условиях спланировать такое путешествие невозможно, а значит, необходимо создать условия для восстановления дома. Также стоит уделить внимание питанию и приёму витаминов. Важен витамин D, подчеркнул Авдеев.

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