В Минздраве рассказали о реабилитации пациентов с тяжёлой формой CoViD-19

Всем пациентам, которые переболели коронавирусной инфекцией в тяжёлой форме, придётся пройти реабилитацию, чтобы восстановить работу лёгких. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного пульмонолога Минздрава России, заведующего кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергея Авдеева.

— Реабилитация требуется пациентам, которые перенесли тяжёлые формы пневмонии. Это те пациенты, у которых в результате тяжёлого течения заболевания снизилась лёгочная функция, — сказал он.

Однако реабилитация может потребоваться не только тем, кто переболел коронавирусом в тяжёлой форме, но и тем, кто долго находился в стационаре или был на искусственной вентиляции лёгких, поскольку это могло стать причиной потери мышечной массы.

Авдеев пояснил, что таким гражданам может потребоваться лёгочная и общая реабилитация, консультации специалистов по лечебному питанию, а также, вероятно, помощь психологов.