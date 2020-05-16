С 18 мая отменяют режим самоизоляции в Крыму

Режим самоизоляции отменяют в Крыму с 18 мая, эти изменения в указе главы республики Сергея Аксёнова размещены на портале правительства региона.

С 17 марта из-за пандемии коронавируса указом главы полуострова там был введён режим повышенной готовности и самоизоляции. С 1 мая сняли ограничения на работу некоторых организаций и предприятий, в частности парикмахерских, химчисток и автомагазинов. С 12 мая введён обязательный масочный режим. С 18 мая власти республики намерены расширить список допущенных к работе организаций.

— Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма, не покидать места проживания без необходимости, а также воздержаться от посещения религиозных объектов... Указ вступает в силу 18 мая 2020 года, — поясняется в тексте документа.

Гражданам, прибывающим на территорию республики, предписано самоизолироваться по месту пребывания на 14 дней со дня возвращения в РФ и/или прибытия в Крым, не посещать место работы, учёбы, общественные места. При отсутствии условий для самоизоляции эти граждане отправятся в обсерватор.