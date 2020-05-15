В мире выявлено более 4,5 миллиона случаев коронавируса

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 4,5 миллиона, такие данные следуют из статистики Университета Джонса Хопкинса, США.

Согласно его цифрам, на данный момент инфицировано 4 508 435 граждан по всему земному шару, количество летальных исходов — 305 395.

Количество выздоровевших уже превысило отметку 1,6 миллиона человек.

Больше всего случаев заболевания CoViD-19 выявлено в США (1 429 990), России (262 843), Великобритании (238 003), Испании (230 183) и Италии (223 885).