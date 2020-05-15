Бастрыкин поручил возбуждать дела из-за невыплаты медикам, работающим с CoViD-19

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех региональных подразделений ведомства возбуждать уголовные дела, если будут выявлены факты невыплаты денежных средств медикам, которые ведут борьбу с коронавирусом. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

— Александр Бастрыкин потребовал от следователей максимально оперативной реакции на подобные факты и незамедлительного возбуждения уголовных дел при наличии на то оснований. Кроме того, глава ведомства указал на необходимость правовой оценки иных нарушений в указанной сфере, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ряде регионов такие проверки уже проводятся, а поводом для них послужили соответствующие сообщения СМИ. В частности, мероприятия ведутся в Кабардино-Балкарии, Кемеровской, Орловской и Новгородской областях.