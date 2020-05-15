Путин утвердил поручения по итогам совещания 11 мая

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания 11 мая, связанного с вопросами по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

С полным документом можно ознакомиться на сайте главы государства. Из главного стоит выделить, что первым в списке поручений идёт осуществление за период с 15 апреля по 15 июля 2020 года специальных федеральных доплат медикам к заработной плате в следующих размерах: врачам — 40 тысяч рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными коронавирусной инфекцией — 60 тысяч рублей за смену. Среднему медперсоналу, социальным и педагогическим работникам, административному персоналу — 25 тысяч рублей за смену, а в случае работы с больными CoViD-19 — 35 тысяч рублей за смену, младшему медперсоналу — 15 тысяч рублей, за работу с инфицированными коронавирусом — 20 тысяч рублей за смену. Техническому персоналу — 10 тысяч рублей за смену и 15 тысяч — если работа была связана с людьми, у которых выявлена инфекция.

Кроме того, повышается минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком до 6751 рубля для лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Также в перечне указано, что с 1 июня должна начаться единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от трёх до шестнадцати лет и ежемесячных выплат родителям, имеющим ребёнка до трёх лет.