В ВОЗ призвали срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что медики должны обращать особое внимание на новый воспалительный синдром у детей, схожий с синдромом Кавасаки, который может быть связан с коронавирусной инфекцией.

— В последние недели поступили сообщения из Европы и Северной Америки о том, что небольшое число детей были помещены в палаты интенсивной терапии в связи с многосистемным воспалением, напоминающим болезнь Кавасаки и токсичный шоковый синдром. Согласно предварительным гипотезам, этот синдром может быть связан с CoViD-19, — отметил глава ВОЗ в ходе своего брифинга.

По словам Гебреисуса, в данный момент важно точно определить этот клинический синдром, понять его причины и описать лечение. Глава организации также добавил, что совместно с глобальной клинической сетью ВОЗ разработала единое определение и формуляр отчёта для этого заболевания.