"Домой очень хочется, но мы не падаем духом". Медсестра из Кемерова со слезами рассказала, что две недели не видела близких

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Врачам, которые работают с коронавирусными больными, нелегко трудиться. Некоторым из них приходится жить вдали от дома и родных по несколько недель. Об этом в беседе с Лайфом рассказала медицинская сестра Кемеровской областной клинической инфекционной больницы Ирина Тихомирова.

По её словам, медцентр, где она работает, переоборудовали под пациентов с CoViD-19, а персоналу пришлось перейти на работу вахтовым методом. Из-за этого Ирина не была дома уже две недели.

— Домой хочу, — признаётся она со слезами на глазах. — Но мы не падаем духом, стараемся. Каждое утро мы просыпаемся, встаём и идём со светлой головой [на работу]. Доктора у нас самые хорошие, самые лучшие. Я знаю, что всех вылечат и поставят на ноги.

С сыном Ирина общается по видеосвязи и не скрывает слёз от того, что очень скучает, но вернуться домой пока не может.

При этом медсестра подчеркнула, что если ещё есть люди, которые сомневаются в том, что коронавирусная инфекция существует, — она реальна. Ею болеют люди, от неё, к сожалению, некоторые умирают. И в текущей ситуации самое лучшее, что могут сделать россияне, — это соблюдать режим самоизоляции и не ходить в людные места.