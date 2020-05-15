В Москве число нарушений карантина людьми с CoViD-19 и ОРВИ превысило 61 тысячу

В Москве за период эпидемии CoViD-19 зафиксировано более 61 тысячи нарушений режима обязательной самоизоляции пациентами с коронавирусом и ОРВИ. Об этом ТАСС заявил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

— За прошедшие сутки гражданами, больными CoViD-19 или ОРВИ, а также проживающими с ними родственниками в Москве было совершено 3931 нарушение режима обязательной самоизоляции. За период действия ограничительных мер общее количество подобных нарушений превысило 61 тысячу случаев, — отметил Данчиков.

Он добавил, что также зарегистрировано более 50 тысяч нарушений москвичами режима самоизоляции. По его словам, за последние сутки зафиксировано 1079 случаев нахождения людей на улице без весомых оснований, что на 31% меньше среднесуточного показателя за апрель. Данчиков подчеркнул, что жители Москвы стали ответственнее относиться к самоизоляции.