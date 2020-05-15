Глава ВЦИОМа в шоу "Дайте сказать": Коронавирус уже не в тренде

Страх умереть от коронавируса или заразить своих близких у россиян постепенно сменяется экономическими страхами, и это верный признак того, что Россия приближается к победе над пандемией. Такую точку зрения в шоу "Дайте сказать" высказал глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров.

— Эти два страха — сообщающиеся сосуды, — объясняет эксперт. — Чем ближе мы будем к победе над пандемией, тем более для нас актуальными будут проблемы экономические: зарплата, доходы, рабочие места, цены и так далее. То есть, как ни странно, рост обеспокоенности экономическими проблемами будет означать, что пандемия отступает.

В целом восприятие проблемы коронавируса в российском обществе Фёдоров разделил на три этапа. Сначала, то есть в начале марта, CoViD-19 воспринимался как очень далёкая китайская экзотическая болезнь, которая до России не дойдёт. К новому этапу, то есть к началу апреля, россияне подошли с осознанием, что угроза более чем реальная, говорит Фёдоров. Второй этап прошёл под знамёнами нарастающего беспокойства: граждане привыкали жить не только в четырёх стенах, но ещё и по новым правилам, чтобы не заразиться.

На данный момент, как отмечает глава ВЦИОМа, мы находимся на третьем этапе. Он начался в начале мая.

— Все привыкли, все устали, новости о коронавирусе перестали хорошо продаваться. Люди ждут, когда их наконец выпустят на свободу. Вот примерно такую эмоцию сейчас мы переживаем, — пояснил он.