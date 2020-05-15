"Мой карантин начался гораздо раньше". Жена Зеленского рассказала о жизни во время пандемии

Супруга президента Украины Владимира Зеленского рассказала, что в связи с карантином из-за коронавируса её жизнь практически не изменилась.

— Мой личный карантин начался гораздо раньше — почти год назад. Когда по понятным причинам правила повседневной жизни кардинально изменились. Я больше не могу совершать спонтанные поездки, просто так пойти в ресторан или на концерт. Все эти действия связаны с большим количеством ограничений и неудобств для меня и окружающих, — сказала Зеленская в интервью журналу Elle.

Она отметила, что работает в основном онлайн и стала больше времени проводить с детьми.

— Наблюдаю за тем, как они учатся и ведут себя на уроках, как взаимодействуют с учителями и одноклассниками. Я надеюсь, что мы все выйдем из карантина с более тёплыми чувствами друг к другу, — отметила Зеленская.

Жена президента Украины также приняла участие в проекте журнала "Привычка быть осознанным" и передала в аренду платье дизайнера Дафны Мэй, в котором она впервые в качестве первой леди встречала на Украине жену премьера Израиля.